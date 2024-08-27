İsrail, Tulkerim'deki mülteci kampına hava saldırısı düzenledi: 5 ölü - Son Dakika
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İsrail, Tulkerim'deki mülteci kampına hava saldırısı düzenledi: 5 ölü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin naaşı hastaneye getirildi.

27.08.2024 00:17
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 5 kişinin naaşı bölgedeki hastaneye getirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Tulkerim'de 4 güçlü patlama yaşandığını bildirdi.

İsrail ordu sözcülüğü ise Nur Şems Mülteci Kampı'nda "operasyon odası" olduğunu ileri sürdüğü bir noktayı vurduğunu açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentler ve buradaki mülteci kampları, 7 Ekim'den itibaren İsrail'in yoğun şiddetine ve bölgede sivil halkın cezalandırıldığı altyapı yıkımına maruz kalıyor.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Cenin, Tubas gibi kentlerdeki mülteci kampları Filistinli silahlı direniş gruplarının varlığıyla tanınıyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail ordusunun işgal ettiği Batı Şeria'da 7 Ekim'den sonra düzenlediği 60 kadar hava saldırısının "işgalci gücün yükümlülüklerine aykırı" olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Tulkerim'deki mülteci kampına hava saldırısı düzenledi: 5 ölü - Son Dakika

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