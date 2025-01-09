İsrail Tulkerim'den Çekildi, Yıkım Bıraktı - Son Dakika
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İsrail Tulkerim'den Çekildi, Yıkım Bıraktı

İsrail Tulkerim\'den Çekildi, Yıkım Bıraktı

İsrail ordusu, Tulkerim'deki kuşatmanın ardından büyük yıkımla çekildi. Yerel halk kararlılığını sürdürüyor.

09.01.2025 16:49
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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti ile mülteci kamplarından 20 saat sonra, geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi.

İsrail'in 20 gündür kuşatma altında tuttuğu Tulkerim kenti ile Ayn Şems ve Tulkerim mülteci kamplarından çekilmesiyle sokaklara çıkan bölge sakinleri bombalama ve buldozerlerin yol açtığı büyük yıkımla karşı karşıya kaldı.

Ayn Şems Kampı'ndan Ömer Kazmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin her zamanki gibi altyapıyı yıktığını; dükkanları ve evleri yerle bir ettiğini söyledi.

İsrail güçlerinin Filistin halkının kararlılığını sabote etmeye ve tahrip etmeye çalıştığını dile getiren Kazmur, "Fakat biz burada kalıyoruz." dedi.

Tulkerim Mülteci Kampı'ndan Mutı Salit ise ailesiyle oturdukları evin İsrail tarafından havaya uçurulduğunu belirtti.

İsrail saldırılarında iki oğlunu kaybeden ve bir oğlu da tutuklu Filistinli Salit, İsrailli yetkililerin birkaç ay önce evi yıkacaklarını bildirdiğini; kararın sabah saatlerinde uygulamaya konulduğunu aktardı.

Mutı'nin eşi de bu eylemlerin onları sarsmayacağını; kararlı şekilde burada kalacaklarını vurguladı.

İsrail, Salıt ailesinin oğlu Mahmud Salit'i Kasım 2023'te bir İsrail askerinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya katılmakla itham ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 847 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Tulkerim'den Çekildi, Yıkım Bıraktı - Son Dakika

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