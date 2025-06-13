İsrail Uçakları GKRY'ye İniş Yapıyor

İsrail'e ait çok sayıda yolcu uçağı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka ve Baf havalimanlarına iniş yaptı.

Rum basınında yer alan haberlerde, başta Larnaka Havalimanı olmak üzere GKRY'ye inen İsrail yolcu uçağı sayısının 50'ye ulaştığı belirtilirken, uçakların bir kısmının İran'ın misilleme yapacağı endişesiyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkarak GKRY'ye getirildiği bilgisine yer verildi.

Haberlerde, Larnaka ile Baf havalimanlarına iniş yapan yolcu uçaklarının bir kısmının ise başka ülkelerden İsrail'e gitmek üzere havalanan ancak Tel Aviv'e iniş yapamadıkları için GKRY'ye yönlendirilen uçaklar olduğu kaydedildi.

GKRY güvenlik güçlerinin havalimanlarında önlemleri artırdığının aktarıldığı haberlerde, gelen yolcu uçaklarının büyük bölümünün İsrail'in ulusal bayrak taşıyıcısı El Al Havayollarına ait olduğu bildirildi.

GKRY resmi makamları uçaklarla ilgili henüz resmi açıklama yapmazken, her 2 havalimanında da uçakların hava trafiğini engellememesi için boş bir alana park pozisyonunda çekildiği belirtildi.

İsrail'in İran'a saldırılarından dolayı bugün itibarıyla İsrail ile GKRY arasındaki ticari uçuşlar karşılıklı olarak geçici süreliğine durdurulmuştu.