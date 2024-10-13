İsrail, UNIFIL Mevziğine Girişini Açıklıyor - Son Dakika
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İsrail, UNIFIL Mevziğine Girişini Açıklıyor

İsrail ordusu, UNIFIL'e zorla girmediğini, olayın kaza sonucu gerçekleştiğini bildirdi.

13.10.2024 20:56
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(ANKARA) - Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (UNIFIL), İsrail ordusuna ait iki tankın güney Lübnan'daki UNIFIL mevzisinin ana kapısını tahrip ettiğini ve bölgeye "zorla girdiğini" açıklamasına, İsrail Savunma Kuvvetleri'nden cevap verildi. IDF tarafından yapılan yazılı açıklamada saldırıya uğrayan İsrail askerlerinin UNIFIL alanına zorla değil kazara girdiği ifade edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü mevzisinin ana kapısı tahrip edilerek bölgeye zorla girilmesi olayına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada ateş hattında kalan askerlerin geri çekildiği sırada UNIFIL karakoluna çarpması sonucu olayın gerçekleştiği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri X hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güney Lübnan'daki İsrail Savunma Kuvvetleri birliklerine çok sayıda tanksavar füzesi ateşlendi. Saldırı sırasında iki IDF askeri ağır yaralandı ve çok sayıda diğer asker hafif ve orta derecede yaralandı. Ailelerine haber verildi. İlk incelemede, hala ateş altında olan yaralı askerleri tahliye etmeye çalışan bir İsrail Savunma Kuvvetleri tankının, birkaç metre geri çekilerek UNIFIL karakoluna çarptığı görüldü. Düşman ateşinin kesilmesi ve yaralı askerlerin tahliye edilmesinin ardından tank mevziyi terk etti. Olay sırasında yaralı askerlerin tahliyesi için sis perdesi kullanıldı. IDF askerleri UNIFIL ile koordinasyonu sürdürdü. Olay boyunca IDF faaliyetleri UNIFIL güçlerine yönelik herhangi bir tehlike oluşturmadı."

Kaynak: ANKA

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