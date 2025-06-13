İsrail ve ABD'den İran'a Saldırı İddiası

ABD ve İsrail'in, Washington yönetiminin İran'la 15 Haziran'da yapılacak 6. tur nükleer müzakerelerini aldatmaca taktiği olarak kullandığı öne sürüldü.

The Jerusalem Post gazetesine konuşan İsrailli yetkili, 15 Haziran Pazar günü yapılması planlanan nükleer görüşmelerin İran'a karşı kullanılan aldatma taktiğinin bir parçası olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'a saldırabileceğini ima eden açıklamalarının ise Tahran'ı teyakkuza geçirebileceği sebebiyle Tel Aviv yönetiminde endişe yarattığı bildirildi.

Ayrıca haberde, Trump'ın 12 Haziran'da, akşam saatlerinde yaptığı açıklamanın, İran'a saldırılar için yeşil ışık olarak algılandığı kaydedildi.

Söz konusu açıklamaların saldırı planını ifşa edebileceği endişesinin, Trump'ın gece yarısı "ABD diplomatik bir çözüm arıyor" şeklinde sosyal medya paylaşımı yapmasına yol açtığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da büyük bir çatışma ihtimali olduğunu belirterek, "Bunun (İsrail saldırısının) hemen olacağını söyleyemem ama görünen o ki bir şeyler olacak." ifadelerini kullanmıştı.

?İsrail'in İran'daki birçok kenti hedef alan saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.