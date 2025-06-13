İsrail ve ABD'den İran'a Saldırı İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ve ABD'den İran'a Saldırı İddiası

13.06.2025 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'la müzakereleri aldatmaca olarak kullandığı öne sürüldü. Saldırılar sürüyor.

ABD ve İsrail'in, Washington yönetiminin İran'la 15 Haziran'da yapılacak 6. tur nükleer müzakerelerini aldatmaca taktiği olarak kullandığı öne sürüldü.

The Jerusalem Post gazetesine konuşan İsrailli yetkili, 15 Haziran Pazar günü yapılması planlanan nükleer görüşmelerin İran'a karşı kullanılan aldatma taktiğinin bir parçası olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'a saldırabileceğini ima eden açıklamalarının ise Tahran'ı teyakkuza geçirebileceği sebebiyle Tel Aviv yönetiminde endişe yarattığı bildirildi.

Ayrıca haberde, Trump'ın 12 Haziran'da, akşam saatlerinde yaptığı açıklamanın, İran'a saldırılar için yeşil ışık olarak algılandığı kaydedildi.

Söz konusu açıklamaların saldırı planını ifşa edebileceği endişesinin, Trump'ın gece yarısı "ABD diplomatik bir çözüm arıyor" şeklinde sosyal medya paylaşımı yapmasına yol açtığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da büyük bir çatışma ihtimali olduğunu belirterek, "Bunun (İsrail saldırısının) hemen olacağını söyleyemem ama görünen o ki bir şeyler olacak." ifadelerini kullanmıştı.

?İsrail'in İran'daki birçok kenti hedef alan saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve ABD'den İran'a Saldırı İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi
İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti
Gümüşhane’de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti Gümüşhane'de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Emre Mor’dan sürpriz transfer Emre Mor'dan sürpriz transfer
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux’dan dünyaya Gazze çağrısı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'dan dünyaya Gazze çağrısı
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı

16:03
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
15:30
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan’a kaçtı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
22:49
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
22:35
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
22:32
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
21:59
ABD İç Güvenlik Bakanı’na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
ABD İç Güvenlik Bakanı'na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
21:54
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe’yi sildi Takımdan ayrılmak istiyor
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor
21:30
Beşiktaş’ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
Beşiktaş'ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
21:22
Hindistan’ın ardından bir uçak kazası da ABD’de: Yolcu uçağı pistten çıktı
Hindistan'ın ardından bir uçak kazası da ABD'de: Yolcu uçağı pistten çıktı
20:55
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
20:52
Fenerbahçe’nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray’a imza attı
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı
20:28
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı
Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 17:00:56. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail ve ABD'den İran'a Saldırı İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.