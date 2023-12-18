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İsrail ve ABD, Gazze saldırılarını değerlendirdi - Son Dakika
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İsrail ve ABD, Gazze saldırılarını değerlendirdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Gazze'deki saldırılara ilişkin Tel Aviv'de ortak basın toplantısı düzenledi. Austin, ABD'nin İsrail'e olan desteğinin sarsılmaz olduğunu vurgularken, Gallant ise İsrail ordusunun Gazze'deki saldırı stratejilerini tartıştıklarını belirtti.

İsrail ve ABD, Gazze saldırılarını değerlendirdi
18.12.2023 - 22:09,
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Tel Aviv'de düzenledikleri ortak basın toplantısında Gazze'de devam eden saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Charles Brown ile İsrail'i ziyaret eden ve İsrail hükümetinin Savaş Kabinesi ile toplantıya katılan Austin, Tel Aviv'deki toplantılarının ardından Gallant ile kameraların karşısına çıktı.

Austin, "ABD'nin İsrail'e olan desteği sarsılmazdır ve İsrail yalnız değildir." dedi.

"Gazze'deki sivillerin korunması hem ahlaki bir görevdir hem de stratejik bir zorunluluktur." diye konuşan Austin, ancak Gazze'nin "yoğun nüfusa sahip karmaşık bir savaş alanı olduğunu" ve "bunun herhangi bir askeri operasyonu yürütmeyi çok zorlaştırdığını" savundu.

Austin, Hamas'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını iddia ederek, "Bu da karmaşıklığı artırıyor. Çok profesyonel bir güç gerektiriyor ve bu gücün yolun her adımını öğrenmesi gerekiyor." dedi.

Gallant ile bugün İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde yürüttüğü saldırılarda "değiştirdiği teknikleri" tartıştıklarını belirten ABD'li Bakan, "Hepimiz öğreniyoruz. (İsrail ordusu, Gazze'nin) Kuzeyinden dersler çıkararak bu derslerin bir kısmını güneyde uyguladılar ve eminim ki bu devam edecek." ifadelerini kullandı.

İsrail'in hangi konularda dersler çıkardığına ilişkin yorum yapmayan Austin, bununla İsrail ordusunun Gazzeli sivilleri hedef almasını kast edip etmediğini açıklamadı.

Gallant, "savaş planını İsrail'in şekillendirdiğini" söyledi

Gallant, İsrail ve ABD'nin savaşın gidişatı konusunda "şeffaf ve samimi görüşmeler" yaptığını belirterek, "Her şeyi birbirimizle paylaşıyoruz." dedi.

İsrail ordusunun Gazze'de saldırılarda "anlamlı" başarılar elde ettiğini ileri süren Gallant, "Ancak Hamas liderliğini ortadan kaldırmak hala devam eden bir hedef. Umarız yakında olur, ama bu da başarılacak." iddiasında bulundu.

Gazze'deki savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin Gallant, Gazze'deki hedeflere ulaşmak için "savaş planını İsrail'in şekillendirdiğini" söyleyerek, "Sonuçta bir geri sayım yok ve belli bir güne uymak zorunda değiliz." ifadesini kullandı.

Gallant, İsrail ordusunun "bölgedeki duruma göre farklı yoğunluk seviyelerinde askeri faaliyet göstermeye devam edeceğini" söyleyerek, "kademeli olarak bir sonraki aşamaya geçebileceklerini ve muhtemelen önce kuzeyden başlayarak Gazzeli yerel nüfusu geri getirmek için çalışmaya başlayabileceklerini" ifade etti.

Kaynak: AA
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