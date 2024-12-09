İsrail, Velce'de Filistinli Evlerini Yıktı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs kentinin güneyindeki Velce köyünde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait iki evi yıktı.

Velce Köy Meclisi Üyesi Enver Ebu et-Tin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin köye baskın düzenlediğini ve "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait iki evi yıktığını söyledi.

Evlerin her birinin 350 metrekare olduğuna işaret eden Tin, İsrail yönetiminin yaklaşık iki hafta önce köydeki birçok evi yıktığına dikkati çekti.

Tin, Velce köyünde "ruhsatsız" olduğu bahanesiyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaklaşık 70 evin daha bulunduğunu aktardı.