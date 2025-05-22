- İsrail, yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı: 9 ölü

GAZZE - İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı depoya düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, savunmasız sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı depoya düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Filistinli kaynaklar, çok sayıda yaralının kentteki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiğini bildirdi.

"Gece saat 02.00 sıralarında İsrail savaş uçakları bizi hedef aldı"

Saldırıdan sağ kurtulan Nureddin Ebu el-Hüseyin yaptığı açıklamada, "Uyuyorduk ve gece saat 02.00 sıralarında İsrail savaş uçakları bizi hedef aldı" dedi.

İsrail bombardımanından kaçmayı başardığını kaydeden Ebu el-Hüseyin, Yıkıntılar arasında ailemi aramaya başladım. Onların parçalarını buldum. Ölenlerin çoğu çocuk ve kadındı. Herhangi bir uyarı yapılmadı. Biz Refah'tan geliyoruz. Güvenli bir yer arayarak Deir el-Balah'taki el-Barakah bölgesine sığındık, ancak İsrail savaş uçakları ailemi öldürdü" diye konuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana bölgede 53 bin 762 sivil hayatını kaybetti, 122 bin 197 sivil de yaralandı.