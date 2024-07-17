İsrailli 500 Akademisyen Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne Davetini İptal Etmesi İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika
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İsrailli 500 Akademisyen Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne Davetini İptal Etmesi İçin Çağrı Yaptı

500 İsrailli akademisyen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesinin ülkelerinin yanı sıra 'özgür dünyayı için risk taşıyan tehlikeli bir siyasi ve diplomatik adım olduğunu' belirterek davetin iptal edilmesi çağrısında bulundu. İsrailli akademisyenler, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesinin İsrail'in yanı sıra 'özgür dünyayı için risk taşıyan tehlikeli bir siyasi ve diplomatik adım olduğunu' değerlendirdi. Netanyahu'nun 7 Ekim'deki başarısızlıklar nedeniyle sorumluluğu üstlenmediği belirtilen İsrailli akademisyenler, Kongre'ye davet edilmesinin İsrail Başbakanına destek anlamına geldiğini belirtti.

17.07.2024 11:23
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İsrailli 500 akademisyen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesinin ülkelerinin yanı sıra "özgür dünyayı için risk taşıyan tehlikeli bir siyasi ve diplomatik adım olduğunu" açıkladı.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, 500 İsrailli akademisyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a Netanyahu'nun Kongre'ye davetinin iptal edilmesi çağrısıyla bir mektup gönderdi.

İsrailli akademisyenler, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesinin İsrail'in yanı sıra "özgür dünyayı için risk taşıyan tehlikeli bir siyasi ve diplomatik adım olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'nun 7 Ekim'deki başarısızlıklar nedeniyle sorumluluğu üstlenmediği belirtilen İsrailli akademisyenler, Kongre'ye davet edilmesinin İsrail Başbakanına destek anlamına geldiğini belirtti.

Netanyahu'yu kendi siyasi ve kişisel çıkarları için İsrail vatandaşlarını birbirine düşürmekle suçlayan İsrailli akademisyenler, "Onun tek çıkarı kendi gücünü korumak ve demokratik İsrail'i yeni bir diktatörlüğe dönüştürmektir." ifadesini kullandı.

İsrailli akademisyenler, "sinsi" olarak niteledikleri Netanyahu'nun Kongre'ye davet edilmesini kınadı ve davetin iptal edilmesi çağrısı yaptı.

Netanyahu'nun davet edilmesinin İsrail ile Hamas arasında müzakereleri devam eden esir takasını da zora sokabileceği değerlendirmesi yapıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 24 Haziran'da ABD Kongresine hitap edecek. Bu hitap için Washington'a gidecek olan Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana ilk yurt dışı seyahatini de ABD'ye yapmış olacak.

Netanyahu'nun bu ziyaret kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli 500 Akademisyen Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne Davetini İptal Etmesi İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrailli 500 Akademisyen Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne Davetini İptal Etmesi İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika
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