İsrailli Ailelerden Protesto

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İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Natanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası konusundaki anlaşmayı engellemesini protesto ederek yol kapattı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrailli ailelerin Tel Aviv'in merkezindeki Ayalon otoyolunu trafiğe kapatarak protesto yaptığını aktardı.

"Şimdi anlaşma istiyoruz" ve "Onları evlerine döndürün" pankartları taşıyan aileler, Gazze'de tutulan esirlerin fotoğraflarını taşıdı.

İsrail istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea, dün İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede Hamas'la esir takası anlaşması şansının "düşük" olduğunu söylemişti.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası esir takası konusu ABD ve Tel Aviv yönetimleri tarafından yeniden gündeme getirilmişti.

Mossad Direktörü Barnea, 28 Ekim'de İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerine ilişkin "yeni çerçeveyi" görüştüğü Katar'ın başkenti Doha'dan dönmüştü.

Gazze'de Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.