İsrailli Araştırmacı Lübnan'da Çatışmada Öldü

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Askeri üniforma giyen 71 yaşındaki İsrailli bir araştırmacının, gerekli izin olmaksızın İsrailli askerlerle gittiği Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile yaşanan çatışmada öldüğü belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunda görevli Yarbay Yoav Yarom'un, 71 yaşındaki İsrailli araştırmacı Zeev Erlich'in arkeolojik bir alanı incelemek üzere Lübnan'ın güneyine gitmesini sağladığı kaydedildi.

Hizbullah'tan arındırıldığına inanılan bölgede çıkan çatışmada ölen Erlich'in aktif ve yedek asker görevinde olmadığı belirtilen haberde, buna rağmen İsrail üniforması giydiği ve silahlı olduğu aktarıldı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Erlich'in resmi izin olmadan Lübnan'ın güneyine girmesine yol açan koşulların araştırılacağı belirtildi.