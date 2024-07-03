İsrailli emekli Tümgeneral: Gazze'de yaşananlar büyük bir rezalet - Son Dakika
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İsrailli emekli Tümgeneral: Gazze'de yaşananlar büyük bir rezalet

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, Gazze'de yaşananların büyük bir rezalet olduğunu ve çok şey kaybettiklerini söyledi. Brik, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam etmesini eleştirerek, ordu yetkililerinin Hamas'ı yenmenin imkansız olduğunu bildiğini ve askerlerin öldürüldüğünü belirtti. Ayrıca, İsrail Genelkurmay Başkanı'nın yalan söylediğini dile getirdiği açıklamalarıyla da dikkat çekti. İsrailli generallerin ise Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasını desteklediği ve Gazze'deki savaşı sonlandırmak istediği iddia ediliyor.

03.07.2024 13:15
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İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, Gazze'de çok şey kaybettiklerini ve yaşananların büyük bir rezalet olduğunu söyledi.

Brik, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve gelinen süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'de çok şey kaybediyoruz, yaşananlar büyük bir rezalet. (Başbakan Binyamin) Netanyahu ise gözlere kül savuruyor." diyen Brik, saldırıların sürdürülmesindeki ısrara atıf yaparak, "Ordu Hamas'ı yenmenin imkansız olduğunu biliyor ve askerler öldürülüyor." ifadesini kullandı.

Brik ayrıca İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, süresi sona erene kadar görevde kalmak istediğini ve yalan söylediğini dile getirdi.

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, adlarının gizli kalmasını isteyen İsrailli emekli ve muvazzaf, 6 üst düzey generalin, "Hamas'ın şu aşamada askeri olarak bitirilmesini" sağlamasa da "Gazze'deki savaşı" sonlandırmak istediklerini yazmıştı.

İsrailli generallerin, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı" sonlandırmak istedikleri, Hamas ile ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını "tam olarak destekledikleri" iddia edilirken, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ordu, "Hamas'ı askeri olarak sonlandırma ve Gazze'deki tüm İsrailli esirleri getirme hedeflerini gerçekleştirene kadar" saldırılara devam edileceği açıklamasını yapmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Hamas'ı askeri olarak yok etmenin mümkün olmadığını, Hamas'ın bir fikir olduğunu" belirtmiş, "böyle bir hedef koymanın kamuoyunun gözünü boyamak anlamına geldiğini" ifade etmişti.

Hagari'nin sözlerine başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere iktidardaki aşırı sağcı liderlerden gelen tepkiler üzerine İsrail ordusu, "savaşın hedeflerine bağlı oldukları" açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli emekli Tümgeneral: Gazze'de yaşananlar büyük bir rezalet - Son Dakika

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