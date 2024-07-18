İsrailli esirler, Netanyahu'ya esir takası çağrısı yaptı - Son Dakika
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İsrailli esirler, Netanyahu'ya esir takası çağrısı yaptı

Kasım ayında yapılan esir takasıyla serbest bırakılan üç İsrailli esir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya esir takası mutabakatını imzalaması çağrısında bulundu. Serbest bırakılan esirler, Netanyahu'ya seslenerek canlı esirlerin kurtarılmasını ve mutabakatın imzalanmasını talep etti. İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakereler sonucunda ortaya çıkan mutabakat önerisi, ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin yeniden inşası gibi aşamalardan oluşuyor.

18.07.2024 22:25
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Kasım ayında yapılan esir takasıyla serbest bırakılan üç İsrailli esir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya esir takası mutabakatını imzalaması çağrısında bulundu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, kasımın sonunda tarafların vardığı anlaşmayla serbest bırakılan 105 İsrailli esir arasındaki Danielle Aloni, Adina Moshe ve Raz Ben Ami, düzenledikleri basın toplantısında Netanyahu'ya seslendi.

Moshe, gelecek hafta Washington'a gidecek olan Başbakan Netanyahu'ya, "Başbakan size sesleniyorum; kurtarabildiklerinizi kurtarın. Canlı esirler var. Vakit yok. Mutabakatı imzala, yaşayanları ve ölüleri gömülmek üzere geri getiren kişi sen olacaksın." çağrısında bulundu.

Kocası Gazze'de tutulan Ami ise Netanyahu'nun Washington ziyaretine atıfla, "Sizden rica ediyorum, sizden talep ediyorum; önce anlaşma, sonra uçuş." dedi.

Aloni ise aralarında kocası David Cunio'nun da olduğu İsrailli esirlerin kaderine terk edildiğini söyledi.

Netanyahu'nun, 2022'de mevcut hükümetinin kurulmasından bu yana ilk kez 21 Temmuz'da Washington'a ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Mutabakat önerisi 3 aşamadan oluşuyor

İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakere edilen esir takası mutabakatı önerisi 3 aşamadan oluşuyor.

İlk aşamada; hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm Gazze Şeridi genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanması öngörülüyor.

İlk aşama için müzakereler 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkes, müzakereleri bitene kadar devam edecek.

Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması ve İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi isteniyor.

Üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılması ve ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi tasarlanıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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