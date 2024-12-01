İsrailli Göstericiler Hükümeti Protesto Ediyor - Son Dakika
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İsrailli Göstericiler Hükümeti Protesto Ediyor

Netanyahu hükümetinin istifası ve esir takası için düzenlenen gösteriler devam ediyor.

01.12.2024 07:46
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İsrailli göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve esir takası anlaşması talebiyle düzenledikleri gösterilerine bu hafta da devam etti.

Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıyan göstericiler, "Bibi (Netanyahu) esirleri serbest bırak", "Sen baştasın, sen suçlusun" sloganları attı.

Bazı esir yakınları, yaptıkları konuşmalarla hükümete esir takası anlaşması yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Ayrıca Lübnan ile ateşkes sağlanmasının ardından İsrailliler, üç ay sonra ilk kez esir takası talebiyle Hayfa'da da gösteri düzenledi.???????

"Netanyahu hükümeti, esir ailelerine ihanet ediyor"

Tel Aviv'de düzenlenen protesto öncesinde Savunma Bakanlığı binası önünde toplanan esir aileleri, Hamas'ın ABD vatandaşlığı olan İsrailli bir esirin ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a "özgürlükleri için müzakere yapmak adına nüfuzunu kullanması" çağrısında bulunduğu görüntülerini paylaşması konusunda bir basın açıklaması yaptı.

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, "Esirleri geri getirmek ve saldırıları sona erdirmek için yeni bir anlaşma önerisi sunmayan bir hükümet, esirlere ve biz ailelere ihanet ediyor." dedi.

Zangauker, Başbakan Netanyahu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in İsrailli esirleri görmezden gelerek Gazze'de "yerleşim birimleri kurmak için acele ettiklerini" söyledi.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin edilirken, İsrail'de her hafta cumartesi günü Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Netanyahu hükümetinin istifası için protesto düzenleniyor.

Başbakan Netanyahu, "siyasi gerekçelerle" Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirecek Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasına yanaşmamakla eleştiriliyor.

Kaynak: AA

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