İsrailli rap şarkıcısının Gazze'yi silme çağrısı tepki topladı

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İsrailli üç rap şarkıcısının " Gazze'nin haritadan silinmesi" çağrısında bulunan "Shager" isimli şarkısı sosyal medyada tepki topladı.

İbranice (roket) fırlatmak anlamına gelen "Shager" adlı şarkı pek çok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Parça, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına güzelleme olarak yorumlanan sözler içeriyor.

Şarkıda, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana süregelen Gazze işgali için, "Gazze'yi eğlenceli bir lunaparka çevireceğiz. Evlerinizi havaya uçuracağız." sözleri yer alıyor.

Gazze'nin haritadan silinmesi" çağrısı yapılan şarkıda, İsrail ordusunun tahliye uyarısı olarak hedef aldığı binaya daha büyük bir bomba atmadan önce küçük bir bomba atma uygulamasına atıf yapılarak, "Artık çatıları çalmıyorlar, bugün herhangi bir uyarı yok." ifadeleri bulunuyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye "yağmur gibi roket yağdırdığı" sözlerinin yer aldığı şarkıda, "Cenin'de çok sayıda yeni doğan bebek var, çok fazla sayıda hedef var." ifadeleri büyük tepki topluyor.

Sosyal medyada tepki topladı

Şarkıya sosyal medyada tepki gösterildi. X platformunda bir kullanıcı, "Soykırımı yücelten şarkıların YouTube'da milyonlarca tıklama alması ve sayısız TikTok videosunda müzik olarak kullanılması İsrail toplumu hakkında ne söylüyor?" yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcısı ise Gazze'nin ortadan kaldırılması çağrısı yapan şarkıya, "Artık hiçbir şeye şaşırmam!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı da "Nazi Almanyası'ndaki nüfus bile hiçbir zaman bu kadar fanatik olmadı." yorumuyla şarkıyı eleştirdi.

İlk kez geçen yıl 23 Kasım'da yayınlanan "Shager" şarkısı YouTube'da yaklaşık 2 milyon izlenmeye ulaştı.