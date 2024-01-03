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İsrailli sunucu yayına tabancayla katıldı - Son Dakika
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İsrailli sunucu yayına tabancayla katıldı

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun sunucusu Lital Shemesh'in belinde tabancasıyla katıldığı yayın sosyal medyada gündem oldu. Shemesh'in aşırı sağ görüşleriyle bilinen sunucu, sosyal medya hesaplarından silahlanma çağrısı yaparak dikkat çekti. İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de silahlandırma kampanyası başlatmasıyla birlikte yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu yapıldı ve silah dağıtma etkinlikleri düzenlendi.

İsrailli sunucu yayına tabancayla katıldı
03.01.2024 - 16:45,
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İsrail'in Kanal 14 televizyonun sunucularından Lital Shemesh'in yayına belinde tabancasıyla katıldığını gösteren fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu fotoğrafta, Shemesh'in aşırı sağ görüşleriyle önce çıkan Kanal 14 stüdyosunda konuklarıyla katıldığı yayında belinde tabanca olduğu görülüyor.

İsrailli sunucudan "silahlanın" mesajı

Belinde tabancayla yayını sunan ve sosyal medyada fotoğrafı gündem olan Shemesh, paylaşımlarında da bu yönde mesajlar veriyor.

Shemesh'in X sosyal medya hesabında, atış poligonundaki bir fotoğrafını paylaşarak, İsraillilere silahlanma çağrısı yaptığı dikkati çekti.

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının ardından, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası başlatmıştı.

Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğüne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirten Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bu karelerde Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.

Kaynak: AA
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