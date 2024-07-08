İsrailliler, Yusuf Makamı'na baskın düzenledi

Güncel

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrailliler, askerlerin koruması altında Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na zorla girdi.

Askerler, baskına tepki için taş atan Filistinlilere, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Nablus'ta bazı evlere de baskın düzenleyen İsrail askerleri, en az 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Nablus'taki "Yusuf Makamı"

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.