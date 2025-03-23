\'İstanbul\'a giriş çıkışlar kapatıldı\' iddiası yalanlandı

barış özcan:

Buna inanmak için mal olmak lazım, zira İstanbul un tek kapısı yok, sınırları ülke sınırı gibi korunmuyor.O yüzden bu zaten münkün değil, ayrıca bu sadece provokatör olabilecek pkk yandaşları için bir tedbir,O da arama yoluyla yapılıyor zaten.