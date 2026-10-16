Havalimanında şaşırtan arama: Yolcunun bavulundan 37 zehirli yılan ve 55 kertenkele çıktı

Meksika'dan İstanbul Havalimanı'na gelen ve buradan aktarmalı olarak Almanya'nın Köln şehrine giden yolcunun valizi şüphe üzerine incelemeye alındı. Valizde çorapların içine saklanmış halde zehirli yılanlar, şampuan ve krem şişeleri içinde ise kertenkele bulundu.

Olay Almanya'nın Köln Havalimanı'nda meydana geldi. Meksikalı bir kişi Mexico City'den İstanbul aktarmalı olarak Köln'e gitti. Yolcu akşam saatlerinde yeşil hattı kullanmak isterken, sinirli hali ve seyahat amacı hakkındaki çelişkili ifadeleri nedeniyle durduruldu. El içlerinden alınan uyuşturucu silme testinde kokain izine rastlanması üzerine yolcunun bavulunda inceleme yapıldı.

ÇORAP YUMAKLARINA VE ŞAMPUAN ŞİŞELERİNE SAKLAMIŞ

Alman gümrük ekiplerinin valizde yaptığı aramalarda plastik kutular, şampuan ve krem şişeleriyle çorap yumakları içine sıkıştırılmış çok sayıda yılan ve kertenkele ortaya çıktı. Ekipler, valiz içerisinde 37 canlı zehirli yılan ile 55 kertenkele ele geçirildiğini açıkladı.

'BU ALIŞILMADIK BİR OLAY'

Konuyla ilgili konuşan Köln Ana Gümrük Dairesi sözcüsü Jens Ahland, "Havalimanındaki meslektaşlarımız bavullarda nelerle karşılaşacaklarını bilseler de, Meksika'dan gelen 37 canlı zehirli yılan ve 55 kertenkele ile daha önce hiç karşılaşmamıştık. Bu, Alman gümrüğü için alışılmadık bir olay. İnsanların para hırsı uğruna hayvanlara yaptıkları bizi derinden etkiliyor" ifadelerini kullandı.