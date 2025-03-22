İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda İftar Programı Düzenlendi

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya'nın ev sahipliğinde adliye personeli için iftar programı gerçekleştirildi. Programda dua okunması, semazen gösterisi ve Türk Halk Müziği Korosu'nun türküleri yer aldı.

22.03.2025 05:03  Güncelleme: 09:00
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İSTANBUL Anadolu Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç'un ve Anadolu Adalet Komisyon Başkanı Ahmet Kaya'nın ev sahipliğinde adliye personeli için iftar programı düzenlendi.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nin C blok katında Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya'nın ev sahipliğinde iftar programı gerçekleştirildi. İftar programına Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Anadolu Adalet Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Hasan Turgut, Uğur Seçgin, Cemil Sandıkçı, Komisyon Üyesi Memun Kılıç ve yaklaşık bin 500 adliye personeli katıldı. Dua okunması ile başlayan program semazen gösterisi ile devam etti. Programda İstanbul Anadolu Adliyesi Türk Halk Müziği Korusu'nun söylediği türküye Başsavcı Koç eşlik etti. Programda çocuklara Osmanlı macunu, pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram edildi.

'RAMAZAN ŞERİFİN MÜBAREK OLMASINI DİLİYORUM'

Programda konuşan Adalet Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, "Soframızı şenlendirdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Artık 20'nci gününü geride bıraktığımız, Peygamber Efendimizin cehennem azabından kurtuluş olarak müjdelediği, son 10 gününe eriştiğimiz Ramazan-ı Şerif'in mübarek olmasını diliyorum. Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Kadir gecemizi, 30 Mart Pazar günü ulaşacağımız Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Bu mübarek ayda tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin İslam alemin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ramazan Bayramınızı tekrardan tebrik ediyoruz, sevdiklerinizle mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

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