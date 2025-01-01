İstanbul Bağdat Caddesi\'nde 2025 Coşkuyla Kutlandı

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İstanbul'un en işlek caddelerinden Kadıköy Bağdat Caddesi'nde, 2025 yılı coşkuyla kutlandı. 2024 yılı geride kalırken, çok sayıda kişi geri sayımın ardından, yeni yıla merhaba dedi. Bağdat Caddesi'nin birçok noktasında kutlama ve çeşitli eğlenceler düzenlendi. Binlerce kişi sokak ve caddelerde müzik ve dans eşliğinde kutlama gerçekleştirdi.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Bağdat Caddesi'nde de yeni yıl coşkuyla kutlandı. 2025 yılına giren İstanbullular saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte yeni yıl heyecanını birlikte yaşadı. Canlı müzik, kostüm ve dans ile yeni yılı kutlayan binlerce kişi renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, ışıklarla süslenen ağaçlar ve maketlerin önünde fotoğraf çektirdi. Tüm cadde ışıklandırıldı ve süslendi, bazı kişiler ise arabalarını süsledi. Yılbaşı için yeni yıl çiçekleri, noel baba kostümleri ve yeni yıl şapkaları satıldı. Birçok kişi ise kostüm giyip, yılbaşı tacı taktı.

Öte yandan, yılbaşının huzurlu geçmesi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına İstanbul Emniyeti bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

'2025 YILINDAN MUTLU VE UMUTLUYUZ'

Caddede yeni yıl kutlamalarına katılanlardan Pelin Helvacı, "2025 yılından mutlu ve umutluyuz. Ülkemizin başarıları ve dünya barışı adına umarım güzel bir dönem olur. 2025 yılı umarım daha iyi haberlerle geçer" dedi.

'DİLİYORUM Kİ SAVAŞLAR BİTSİN VE GÜZELLİKLER GELSİN'

Hülya Cantural da "2025'ten dileğim, sağlık, mutluluk ve sıhhat. Ailemizle ve çocuklarımızla birlikte umarım güzel bir sene olur. Herkes için güzel bir yıl diliyorum. Her şey çok güzel olsun, diliyorum ki savaşlar bitsin ve güzellikler gelsin. Mutlu yıllar" diye konuştu.

'VERİMLİ BİR YIL OLMASINI DİLİYORUM'

Yiğit Armen Çelik ise, "2025 için dileğim, hepimiz çok daha sağlıklı, güzel bir yıl geçirelim. Herkesin kendini hayata çok daha güzel hazırlayacağı verimli bir yıl olmasını diliyorum. 2024 çok kötü bir yıldı. Birçok facia ve kötü durum yaşandı. Umarım 2025'e hepsinden arınmış olarak gireriz. Meslek hayatımda kendimi geliştirmek istiyorum. Müzikle ilgileniyorum. Yeni şarkılarımı çıkarmak istiyorum. Tüm ülkemizdeki vatandaşların güzel bir yıl geçirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.