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İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 49'a ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 49'a ulaştı

İstanbul'da aralıklarla yağan yağmur sonrası barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,34 seviyesine yükseldi. Alibey Barajı'nın doluluk oranı 1 ay öncesine göre hızla artarak yüzde 59.17'ye ulaştı. Istırancalar Barajı ise yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. İşte baraj baraj doluluk oranları...

18.12.2023 - 10:06,  Güncelleme: 10:09
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İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 49,34 olarak ölçüldü. 1 ay önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 17.65 olarak ölçülmüştü.

EN DOLU BARAJ ISTIRANCA

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibey Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Barajdaki doluluk oranı hızlı bir artışla 59.17'ye ulaştı. Kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 3.5'e kadar gerileyen Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 28.37'ye ulaştı. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı Istırancalar oldu. Yüzde 19.11'li seviyelere kadar gerileyen barajdaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 100 olarak ölçüldü.

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları:

  • Elmalı yüzde 86.88
  • Ömerli yüzde 67,05
  • Darlık yüzde 59,66
  • Alibey yüzde 59,17
  • Istırancalar yüzde 100
  • Büyükçekmece 35,82
  • Terkos 34,53
  • Sazlıdere 28,37
  • Kazandere 37,79
  • Papuçdere 24,52
İstanbul\'da baraj doluluk oranı yüzde 49\'a ulaştı
Kaynak: DHA
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Alibey Barajı, İstanbul, İSKİ, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 49'a ulaştı - Son Dakika
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