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İstanbul Barajlarında Doluluk Oranları Artıyor - Son Dakika
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İstanbul Barajlarında Doluluk Oranları Artıyor

İstanbul'da 2023'ün son aylarında yaşanan yağışlar ve 2024 yılının başındaki yağışlarla birlikte baraj doluluk oranları artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'un barajlarının doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 55.31 olarak ölçüldü. Alibeyköy barajında ise doluluk oranı yüzde 64.5'e yükseldi. Kuraklık döneminde yüzde 20'li seviyelere kadar düşen Elmalı Barajı ise yüzde 88.62 doluluk oranına ulaştı.

İstanbul Barajlarında Doluluk Oranları Artıyor
10.01.2024 - 11:11,
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İSTANBUL'da 2023'ün son ayları yağışlı geçti. 2024 yılının ilk günlerinde yağışların da etkisiyle baraj doluluk oranlarındaki artış sürüyor. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 55.31 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz aylarda bu oran yüzde 16'ya kadar düşmüştü. Neredeyse kurumaya yüz tutan baraj gölleri yeniden suyla dolarken yüzde 12'ye kadar gerileyen Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 64.5 oldu.

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar mevsimlerinin ardından, Kasım ayında başlayan yağmurlarla birlikte dolmaya başlayan baraj göllerindeki su seviyesi hızla yükselmeye devam ediyor. İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde bugün itibariyle yüzde 55.31'e kadar yükselen baraj doluluk oranları, 1 ay önce yüzde 52.11, 2 ay önce yüzde 31.03, 3 ay önce ise yüzde 18.59 olarak ölçülmüştü. Barajların ortak doluluk oranları yüzde 16'ya kadar gerilemişti.

BARAJ DOLULUK ORANLARINDA HIZLI YÜKSELİŞLER

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibeyköy Barajında bir dönem yüzde 12'ye kadar düşen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 64.5 olarak ölçüldü. Kuraklık nedeniyle doluluk oranı, yüzde 2.92'ye kadar gerileyen Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 38.22'ye ulaştı. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı ise, Elmalı Barajı oldu. Kuraklık döneminde yüzde 20'li seviyelere kadar gerileyen Elmalı barajındaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 88.62 olarak ölçüldü

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları

Elmalı                                     % 88.62

Ömerli                                     %73.53

Darlık                                      % 67.19

Alibeyköy                                % 64.5

Istrancalar                              % 46.37

Büyükçekmece % 46.64

Terkos                                     % 46.21

Kazandere                               %  44.14

Sazlıdere                                 %  38.22

Papuçdere                              %   26.92

Kaynak: DHA
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