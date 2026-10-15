İstanbul Beykoz'da m2'ye 242 kg yağış düştü, baraj doluluğu bir günde 7,16 puan arttı - Son Dakika
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İstanbul Beykoz'da m2'ye 242 kg yağış düştü, baraj doluluğu bir günde 7,16 puan arttı

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İstanbul Beykoz\'da m2\'ye 242 kg yağış düştü, baraj doluluğu bir günde 7,16 puan arttı
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İstanbul'da sağanağın ardından baraj doluluk oranı yüzde 38,06'dan yüzde 45,22'ye yükseldi; bir günde 7,16 puan arttı. İBB, Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştüğünü, bunun 1985'ten bu yana en yüksek değerlerden biri olduğunu bildirdi.

İstanbul'da son yılların en şiddetli yağışları geride kalırken, kent genelinde etkili olan fırtına ve sağanağın barajlara etkisi açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, kentin bazı bölgelerinde metrekareye düşen yağış miktarının 240 kilogramı aştığı ve bu değerlerin 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rekorlardan biri olduğu bildirildi.

İstanbul Beykoz'da m2'ye 242 kg yağış düştü, baraj doluluğu bir günde 7,16 puan arttı

BEYKOZ VE SARIYER İLK SIRADA YER ALDI

Açıklanan verilere göre, İstanbul'da metrekareye en çok yağışın düştüğü ilçe 242 kilogram ile Beykoz oldu. Eyüpsultan'da metrekareye 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış ölçüldü. Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye düşen yağış miktarları 100 ila 230 kilogram arasında değişkenlik gösterirken, kentin genelinde 100 kilogram barajı aşıldı.

İstanbul Beykoz'da m2'ye 242 kg yağış düştü, baraj doluluğu bir günde 7,16 puan arttı

BARAJ DOLULUK ORANINDA REKOR ARTIŞ

Şiddetli yağışların ardından İstanbul'un içme suyu kaynaklarındaki doluluk oranlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Dün yüzde 38,06 olarak kaydedilen genel baraj doluluk oranı, sadece bir günlük sürecin ardından 7,16 puanlık sıçramayla yüzde 45,22 seviyesine yükseldi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul Beykoz'da m2'ye 242 kg yağış düştü, baraj doluluğu bir günde 7,16 puan arttı - Son Dakika
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