İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bağışlarını İstanbul Vakfı\'na Yapmaya Çağırdı

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurttaşları kurban bağışlarını İstanbul Vakfı'na yapmaya çağırdı. İmamoğlu, "Bu zorlu günlerimizi yine birbirimize destek olarak hep birlikte aşacağız. Her yıl mübarek Kurban Bayramı'nda paylaşmanın huzurunu, birlik ve beraberliğin gücünü en derin şekilde hissediyoruz. İstanbul Vakfı, bu Kurban Bayramı'nda da iyilik sahiplerinin desteğini ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştıracak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından, yurttaşlara kurban bağışlarını İstanbul Vakfı'na yapma çağrısında bulundu.

"İstanbul Vakfı bu bayramda da iyilik sahiplerinin desteğini ihtiyaç sahiplerine özenle ulaştıracak. Sizleri, kurban bağışlarınızı İstanbul Vakfı'na yapmaya, bayramın bereketini paylaşmaya davet ediyorum" notuyla bir video paylaşan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ekonomik açıdan çok zor günlerden geçiyoruz. İstanbul'da çok sayıda ihtiyaç sahibi hemşehrimiz yaşıyor. Bu zorlu ekonomik koşullardan da en olumsuz şekilde etkilenen onlar oluyor. Fakat biliyoruz ki ihtiyaç sahipleri varsa iyilik sahipleri de var. Dayanışma, yardımlaşma, zor günlerde komşunun yanında olma bizim dinimizde, kültürümüzde, geleneklerimizde var. Bu zorlu günlerimizi yine birbirimize destek olarak hep birlikte aşacağız. Her yıl mübarek Kurban Bayramı'nda paylaşmanın huzurunu, birlik ve beraberliğin gücünü en derin şekilde hissediyoruz. İstanbul Vakfı, bu Kurban Bayramı'nda da iyilik sahiplerinin desteğini ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştıracak. Kurbanlarınız, dini usüllere uygun şekilde, sağlıklı koşullarda kesilecek. Konserce getirilip ekiplerimizin özenle tespit ettiği gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Sizleri kurban bağışınızı İstanbul Vakfı güvencesiyle yapmaya, bayramın bereketini paylaşmaya davet ediyorum."