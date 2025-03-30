İstanbul Büyükşehir Belediyesi: "Akıllı Şehir Verisiz Yönetilemez" - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi: "Akıllı Şehir Verisiz Yönetilemez"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 16 milyonluk nüfusa sahip kenti çağın gereklerine uygun biçimde yönetmek için büyük veri ve dijital altyapılara dayalı "akıllı şehir" modeli esas alındığı belirtilerek, "Veri bir akıllı şehrin sinir sistemi gibidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu vizyonla hareket ederek 16 milyonluk dev bir metropolü çağın gerekliliklerine uygun, veriye dayalı yöntemlerle yönetmektedir" denildi.

30.03.2025 15:36  Güncelleme: 16:51
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 16 milyonluk nüfusa sahip kenti çağın gereklerine uygun biçimde yönetmek için büyük veri ve dijital altyapılara dayalı "akıllı şehir" modeli esas alındığı belirtilerek, "Veri bir akıllı şehrin sinir sistemi gibidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu vizyonla hareket ederek 16 milyonluk dev bir metropolü çağın gerekliliklerine uygun, veriye dayalı yöntemlerle yönetmektedir" denildi.

İBB'den yapılan açıklamada, kişisel verilerin güvenliği konusundaki iddialara yanıt verildi. Şehir yönetiminde veriye dayalı sistemlerin önemine dikkat çekilen açıklamada, trafik yönetiminden sağlık hizmetlerine, altyapıdan çevre planlamasına kadar pek çok alanda büyük verinin kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Veri bir akıllı şehrin sinir sistemi gibidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu vizyonla hareket ederek. 16 milyonluk dev bir metropolü çağın gerekliliklerine uygun, veriye dayalı yöntemlerle yönetmektedir" denildi.

"Kişisel verilere gözümüz gibi bakıyoruz"

Son dönemde "kişisel verilerin usulsüz işlendiği ve üçüncü taraflarla paylaşıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulanan açıklamada, şeffaflık ve güvenlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalındığını ifade edildi.

Yaklaşık 92 bin çalışanı, 30 iştiraki ve 2 bağlı kuruluşuyla Türkiye'nin en büyük kamu organizasyonlarından biri olan İBB'nin hizmet üretimi sırasında elde edilen verilerin anonimleştirilerek analiz edildiği, kişisel veri paylaşımının kesinlikle söz konusu olmadığı kaydedildi.

Veri tabanlı şehir yönetimi 2017'de başladı

İBB'nin veriye dayalı yönetim çalışmalarının 2017 yılında başlatılan "Büyük Veri Yönetimi altyapısının oluşturulması ve 360 Vatandaş" projesiyle hayata geçtiği, 2019'da mevcut projelerin gözden geçirildiği ve mahremiyet riski taşıyan "Vatandaş 360" projesi durdurulurken, kamusal fayda odaklı "Büyük Veri Platformu"nun geliştirilmeye devam edildiği anlatıldı.

2021 itibarıyla analitik modüllerin devreye alınmasıyla veri tabanlı karar destek sistemleri oluşturulduğu, yapay zeka destekli planlama süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

"Kişisel veriler nasıl korunuyor?"

Açıklamada, "2019 yılından bu yana kullanılan Büyük Veri Platformu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İBB kurumları ve iştirakleri arasındaki çeşitli uygulamalar ile sistemlerden elde ettiği verileri toplayıp, birleştirip İBB Veri Merkezi'nde toplayarak işlemektedir. Tüm bunların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kamu kurumu olmanın vermiş olduğu sorumlulukla topladığı tüm verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) yani kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktadır" ifadeleri yer aldı.

"USTDA hibesiyle trafik yönetimi desteklendi"

İBB'nin, pandemi sonrası artan araç kullanımı ve trafik yoğunluğunu daha etkin yönetmek için Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ile 5 milyon dolarlık hibe anlaşması yaptığı, bu destekle alınan veri analitiği platformunun, İBB'nin kendi veri merkezine kurulduğu ve yurt dışına herhangi bir veri aktarımı yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, hibe programı kapsamında yapılan denetimler sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ve dosyada takipsizlik kararı verildiği de açıklandı.

Hibe ile edinilen veri analitiği platformuyla dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen kamu kurumları ve özel sektörde bulunan şirketlerin de çalıştığı belirtildi.

"İstanbul Senin" ve İstanbulkart uygulamaları KVKK güvencesinde

Açıklamada, 2021 yılında hizmete açılan "İstanbul Senin" süper uygulaması ve İstanbulkart sisteminin de KVKK kuralları çerçevesinde işletildiğini vurgulandı. Tüm kişisel verilerin sadece İBB veri merkezinde, yasal düzenlemelere uygun güvenlik önlemleriyle işlendiği bildirildi.

İBB açıklamasında, "İstanbul'un verisi, İstanbul halkınındır. Bu emaneti hukuk, etik ve şeffaflık ilkeleriyle koruyoruz. Hiçbir kişisel veri siyasi, ticari ya da çıkar amaçlı kullanılmamıştır, kullanılmayacaktır. 'İstanbul Senin' uygulaması, iddiaların aksine 16 milyon kişi değil, halihazırda 3,5 milyon kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Uygulama, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan kişisel verilerin korunması ve iki kurum arasında verilerin paylaşılmasını sağlayan taahhütname çerçevesinde güvenli şekilde teyit edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Veri şeffaflıkla, güvenlik hukukla sağlanır"

Büyük verinin İstanbul'un daha yaşanabilir, verimli, akıllı bir şehir olması için kullanıldığı, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve güvenliğinin ise yasalara, etik kurallara ve uluslararası standartlara uygun şekilde yönetilmekte olduğu vurgulanan açıklamada, "İstanbul'un verisi, İstanbul halkınındır. İstanbul'u veriye dayanarak yönetiyor, veriyi koruyarak hizmet sunuyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 'Akıllı Şehir Verisiz Yönetilemez' - Son Dakika

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