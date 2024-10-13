İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı 50 Bini Aştı

Güncel

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Rami Kütüphanesi'ndeki "Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı"nı 9 günde 50 bini aşkın okur ziyaret etti.

Bu yıl ilk kez "doğa ve sürdürülebilirlik" temasıyla, Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği (UÇYD) tarafından düzenlenen fuar sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla gerçekleştirilen fuara ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan UÇYD Genel Sekreteri ve Fibula Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Reyyan Beyza Büyükgümüş, bu sene ilki düzenlenen fuarın çocuk yayıncılarını bir araya getirdiği için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Fuarın uzun yıllar devam etmesini istediklerini dile getiren Büyükgümüş, doğa ve sürdürülebilirlik teması kapsamında tohum atölyeleri, takas atölyeleri ile ata tohumu, geri dönüşüm ve sıfır atık temalı etkinlikler yaptıklarını anlattı.

"Çocuk edebiyatı etkileşime dayalı olmalı"

Büyükgümüş, fuara 7'si yurt dışından 50 yayıncının katıldığını belirterek, "Ayrıca Rami Kütüphanesi'nin atölyelerinde, etkinlik alanlarında, salonlarında, bütün yayınevlerinin yazarları, çizerleri etkinlik gerçekleştirdi. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü çocuk edebiyatı sadece kitaptan ibaret olmamalı, etkileşime dayalı olmalı. Bunu çok önemsiyoruz. Atölyelerin olması bu fuara çok büyük bir zenginlik kattı." değerlendirmesini yaptı.

Fuar kapsamında iki yıl önce vefat eden çocuk kitapları yazarı Mevlana İdris adına ailesine "Vefa Ödülü" de takdim edildiğini aktaran Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda Bayrampaşa'da bir okula Mevlana İdris Bey'in ismiyle 1000 kitaplık bir kütüphane kuruluyor. Bu kütüphane Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği üyesi olan yayıncıların kitaplarından oluşacak. Çocuk edebiyatı alanını, çocuk yayıncılığını geliştirmek, büyütmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere toplam 9 günde 50 bini aşkın kişinin fuarı ziyaret ettiği bilgisini veren Büyükgümüş, "Bizim için bu çok büyük bir rakam. İnşallah önümüzdeki sene daha da büyük bir organizasyon olacak." görüşünü paylaştı.

"Bütün çocuk kitaplarımızla fuara katıldık"

Ketebe Çocuk'un şef editörü Feride Kurtulmuş, fuarda okurlardan ve ziyaretçilerden güzel tepkiler aldıklarını belirterek, "Uzun zaman sonra ilk defa bütün çocuk kitaplarımızla bir fuara katıldık. Sezonu güzel açtık." dedi.

Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik kitapların fuarda daha çok ilgi gördüğünü ifade eden Kurtulmuş, "Hafta sonu da velileriyle birlikte her yaş grubundan çocuk standımızı ziyaret etti. Fuar ortamı bizim okurla buluştuğumuz bir yer oluyor. Birebir kitaplarla ilgili tepki alabiliyoruz. Her anlamda iyi de kötü de direk eleştirilerle muhatap olabildiğimiz bir yer olduğu için güzel geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ketebe Yayınları yazarlarının da fuarda kitaplarını imzaladıklarını söyleyen Kurtulmuş, "İmza günleri okurla yazarı bir araya getirdiği için keyifli geçiyor. Direk yazarla birebir görüştükleri için okurlar çok daha heyecanlı oluyor." şeklinde konuştu.

"Çok ilgili, seçici ebeveynler var"

Ötüken Çocuk Editörü Ayşegül Karayama ise Ötüken Neşriyat'ın 60 yıldır, Ötüken Çocuk'un da 4 yıldır yayın hayatını sürdürdüğünü, bu süre içerisinde 3-6 yaş ve 10-12 yaş grubuna yönelik 60'a yakın kitabı okuyucuyla buluşturduklarını anlattı.

Fuara ilginin, beklentilerinin çok çok üstünde olduğunu vurgulayan Karayama, "Çok ilgili, seçici ebeveynler var. Öğretmenlerimiz de geldi. Hafta içi fuarda sayısız çocuk ağırlandı. Çocuklarla buluşmak, tanışmak, bir editör olarak onların fikirlerini almak, neler istediklerini görmek çok önemli." ifadelerini kullandı.