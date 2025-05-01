1 MAYIS İşçi Bayramı kapsamında İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri güvenlik önemli aldı. Okmeydanı'ndan Taksim'e çıkan yollar da kapatıldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da birçok yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Geniş güvenlik önlemi alındı. Okmeydanı'ndan Taksim'e çıkan yollar da kapatıldı. Vatandaşlar ve sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 1 Mayıs Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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