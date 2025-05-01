İstanbul\'da 1 Mayıs Güvenlik Önlemleri

1 MAYIS İşçi Bayramı kapsamında İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri güvenlik önemli aldı. Okmeydanı'ndan Taksim'e çıkan yollar da kapatıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da birçok yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Geniş güvenlik önlemi alındı. Okmeydanı'ndan Taksim'e çıkan yollar da kapatıldı. Vatandaşlar ve sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.