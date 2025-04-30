İstanbul\'da bazı duraklar ve yollar yarın kapalı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs nedeniyle alınan önlemleri açıkladı. Valilik, yarın megakentte bazı metro, metrobüs, füniküler ve Marmaray hatlarının çalışmayacağını belirtti.

İSTANBUL'DA YARIN BAZI METRO DURAKLARI KAPALI

Buna göre Yenikapı- Hacıosman metrosunun 7 durağı ( Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro -tüm giriş ve çıkış noktaları dahil-) kapatılacak. Ayrıca Çağlayan. Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu metrobüs durakları çift taraflı olarak sefere kapatılacak. 1 Mayıs'ta Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattının Gayrettepe Durağı da kapatılacak.

MARMARAY SİRKECİ İSTASYONU DA ÇALIŞMAYACAK

Tünel meydan- Karaköy füniküler hattı çalışmayacak. Tedbirler kapsamında İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayın seferleri durdurulacak. Önlemler kapsamında Marmaray Sirkeci istasyonu da çift taraflı seferlere kapatılacak. Deniz hatlarında 1 Mayıs'ta çift taraflı olarak yolcu ve araç taşınmayacak.

İŞTA KAPALI OLACAK METRO İSTASYONLARI

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının sefere durdurulması,

İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın sefere durdurulması,

Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının sefere durdurulması,

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, CibaliEminönü arasında yolcu taşınması,

T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınması,

Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması, (İşletmesi kurumunuza ait olmayan hatların ilgili kuruma bildirilerek Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi.)

Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy İlçesi son durakta bulunan 4 Nolu çıkışın kapatılarak diğer çıkışların kullanılması.

İDO VE ŞEHİR HATLARI