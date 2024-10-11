İstanbul'da 120 Bin Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 120 Bin Suçlu Yakalandı

İstanbul\'da 120 Bin Suçlu Yakalandı

2024'te İstanbul'da yapılan operasyonlarda 119 bin 958 kişi yakalandı, suçlar arasında hırsızlık var.

11.10.2024 11:31
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İSTANBUL'da 2024 yılı içinde yapılan operasyonlarda adli makamlarca aranan veya haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 119 bin 958 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin arandıkları suçlar arasında 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'gasp', 'öldürme' ve 'cinsel saldırı' bulunuyor.

Asayiş Şube Müdürlüğümüz koordinesinde, 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Yağma', 'Öldürme' ve 'Cinsel Saldırı/İstismar' suçları başta olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanması amacıyla 1 Ocak 2024 ile 10 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan çok sayıda operasyonda hapis cezası alan ve adli makamlarca aranan, dolandırıcılık suçundan 27 bin 316, hırsızlık suçundan 12 bin 471, gasp suçundan 2 bin 13, cinsel saldırı suçundan bin 476, öldürme suçundan 901 ve narkotik suçlardan aranan 2 bin 244 kişinin yakalandığı öğrenildi.

Polisin yaptığı baskınlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 bin 214 kişinin yakalanarak cezaevine gönderildiği, mahkemeler tarafından aranan 86 bin 744 kişinin de gözaltına alındığı operasyonlarda toplam gözaltı sayısının 119 bin 958 ulaştığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 120 Bin Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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