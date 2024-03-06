EDDA SÖNMEZ
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yasadışı yollarla ülkeye soktuğu parfümleri piyasaya sürmeye hazırlanan bir kişiye operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 200 milyon lira değerinde 129 bin 386 parfüm ele geçirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin yasadışı yollarla Türkiye'ye soktukları çeşitli markalara ait parfümleri piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bayrampaşa'da depolama için kullanılan iki adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri 200 milyon lirayı aşan 129 bin 386 şişe kaçak parfüm ele geçirdi. Ekipler, operasyon kapsamında 1 şüpheliyi gözaltına alırken şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Yüklü miktardaki parfüme el konulurken, gözaltına alınan ve emniyete götürülen zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan ele geçirilen binlerce şişe parfüm ile ilgili operasyon polis kamerasına da yansıdı. El konulan ürünler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde basın için sergilendi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 200 Milyon Lira Değerinde Kaçak Parfüm Ele Geçirildi - Son Dakika
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