İstanbul\'da 23 Nisan Coşkusu

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda düzenlenen programla kutlandı.

Vali Davut Gül'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bayram mesajı okundu.

Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, çocukların bayramını kutladı.

Bugünün sahibinin çocuklar olduğunu vurgulayan Yentür, "Sizlerin gözlerinizdeki heyecan, kalplerinizdeki coşku bizlere güç veriyor, bizler daha güzel yarınlar için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. İçinizdeki sevgiyi büyütün, kalbinizin sesine kulak verin. Adaletli olun, merhameti pusulanız, vicdanınızı yoldaşınız yapın çünkü insanı yücelten yalnızca bilgi değil, sahip olduğu erdemlerdir." ifadelerini kullandı.

Çocuklara barış içinde bir dünya hayal etmelerini ve bu hayalin gerçekleşmesi için adımlar atmalarını söyleyen Yentür, "Bu anlamlı günde ülkemizden yükselen sevgi, barış ve kardeşlik çağrısının Gazze'den Doğu Türkistan'a, Afrika'dan dünyanın dört bir yanına ulaşarak, tüm çocuklara huzurlu ve güvenli gelecek müjdelemesini temenni ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Müziği Çocuk Korosu" ile öğretmenler müzik dinletisi yaptı, ardından video gösterimi yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlenen ortaokullar arası şiir yarışmasında birinci olan Ecrin Şura Çetinkaya, "Haklarımla Çocuğum" şiirini okudu. Daha sonra ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Birinci öğrencilere ödüllerini Vali Gül, ikinci öğrencilere 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Öztürk, üçüncü öğrencilere ise İBB Başkanvekili Aslan takdim etti.

Ödül töreninin ardından program, "Altın Adımlar" halk oyunları gösterisiyle sona erdi.