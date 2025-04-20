İstanbul'da 39. Çocuk Şenliği Başladı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'na bağlı Çocuk Eğitim Birimi tarafından bu yıl 39'uncusu düzenlenen "Çocuk Şenliği" başladı. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Can Başak,"Çocuklar için tiyatro çok önemli. Günümüz çocuğu ekrandan öğreniyor dünyayı. Burada suratından ter damlayan oyuncuyla kurduğu ilişki onun için kıymetli birşey" dedi.

İBB Şehir Tiyatroları'na bağlı Çocuk Eğitim Birimi tarafından gerçekleştirilen geleneksel Çocuk Şenliği başladı. Bu yıl 39'uncusu gerçekleştirilen ve 23 Nisan'a kadar sürecek şenlikle ilgili programda çocuklar için tiyatro gösterileri, atölyeler ve sergiler yer alıyor.

"Sesler Ülkesi", "Çöpsüz Dünya", "Fındıkkıran", "Masal", "Sevdalı Bulut", "Şebo Müzikali", "Ben de Uçabilirim" adlı oyunlarıın sahneleneceği şenlik kapsamında, farklı yaş gruplarından çocuklara yönelik hazırlanan atölyeler, Harbiye Muhsin Ertuğrul, Kağıthane Sadabad, Beylikdüzü Rasim Öztekin, Ümraniye sahnelerinde belirli gün ve saatlerde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Şenlik programının detaylarına sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden ulaşılabilecek.

Şen kapsamında, çocuklara sanatı, tiyatroyu sevdirmek, çocuk oyunlarına ilişkin repertuvar oluşturmak ve çocuklara tiyatro eğitimi vermek amacıyla 1935 yılında, Muhsin Ertuğrul öncülüğünde kurulan Çocuk Eğitim Birimi'nin 90 yılını özetleyen fotoğraflar da dijital bir sergi olarak şenlik bünyesinde çocuklarla buluşuyor.

Şenliğinin açılışı, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Sesler Ülkesi" isimli çocuk oyunu ile gerçekleşti. Aileleriyle birlikte oyunu izleyen çocuklar daha sonra sahne binasının önünde bulunan alanda kendileri için oluşturulmuş şenlik alanında boyama yaparak ve dans ederek eğlendi.

"Şehir Tiyatrosu veliler için güvenli bir liman"

Şenlik açılışına katılan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Can Başak, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. 110 yıldır faaliyet gösteren Şehir Tiyatroları'nın Çocuk Eğitim Birimi'nin de 90 yıllık bir tarihe sahip olduğunu belirten Başak, "Çocuk Şenliği'ni 39'uncu defa düzenliyoruz. Bu bize kalmış bir miras büyüklerimizden. Bu mirasa sahip çıkıyoruz, çok özenerek, çok çalışarak çocuk oyunlarımızı yapıyoruz. Bu festivalimizde, İzmit'ten ve Eskişehir'den de şehir tiyatrolarını konuk ediyoruz, çocuk oyunlarıyla katılıyorlar. Festivalin olduğu her sahnemizde atölyelerimiz var; bunlar, Ümraniye, Harbiye, Kağıthane ve Beylikdüzü sahnelerimiz" dedi.

Başak şöyle konuştu:

"Şehir Tiyatrosunun, tiyatroya seyirci yetiştirmek gibi bir misyonu var. Bu da çocuk oyunlarıyla başlıyor. Şehir Tiyatrosunun çocuk oyunlarıyla ilgili bir diğer misyonu da anne babaların çocuklarını gönül rahatlığıyla getirebilecekleri oyunlar olduğunu bilmeleri. Kontrolsüz bir çocuk oyunu sektörü var, biraz dikkatli davranmak gerekiyor veliler olarak. O yüzden, Şehir Tiyatrosu onlar için güvenli bir liman.

"Çocuklar için tiyatro çok önemli"

Çocuklar için tiyatro çok önemli. Günümüz çocuğu ekrandan öğreniyor dünyayı. Burada, kanlı, canlı, suratından ter damlayan oyuncuyla kurduğu ilişki onun için kitap okumak kadar kıymetli birşey. Ayrıca, arkadaşlarıyla ve büyükleriyle birlikte paylaşabileceği birşey tiyatro. Tiyatro bir sosyalleşmektir aynı zamanda. Sosyalleşmeyi öğrenmesi açısından da çok değerli ve kıymetli buluyorum tiyatroyu"

"Tiyatro aslında zor günlerin sanatıdır"

Tiyatronun her yaştan insanlar için bir ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Başak, "Tiyatro aslında zor günlerin sanatıdır. Bu ülkede başımıza son 5 yıldır pandemisinden depremine, ekonomik krizine, politik birtakım olaylara kadar gelmedik şey kalmadı. Daha çok tiyatroya yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, böyle kriz anlarında bir arada olma duygusu ve paylaşımcılık insanlara her zaman iyi gelmiştir. Zor anların işidir tiyatro. Tiyatrodan vazgeçmemelerini istiyorum insanlardan" diye konuştu.