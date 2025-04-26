İstanbul'da 39 İlçede Hasar Tespiti - Son Dakika
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İstanbul'da 39 İlçede Hasar Tespiti

Bakan Kurum, İstanbul depremleri sonrası 8,367 bina incelendiğini açıkladı.

26.04.2025 14:30
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlatılan hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 8 bin 367 binayı incelediklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız."

Bakan Kurum'un paylaşımında, en çok ihbar gelen 5 ilçe, "Bahçelievler 1171, Bağcılar 581, Esenler 995, Avcılar 495, Küçükçekmece ise 937" şeklinde sıralandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 39 İlçede Hasar Tespiti - Son Dakika

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