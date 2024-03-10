İstanbul'da 4 ayda 9 otomobili çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da 4 ayda 9 otomobili çalan şüpheliler tutuklandı

İstanbul\'da 4 ayda 9 otomobili çalan şüpheliler tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim 2023-13 Şubat 2024 tarihleri arasında yaşanan otomobil hırsızlıklarını araştırdı. Şüpheliler A.D. ve M.Z.Ö. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin otomobili çalma anı kaydedildi.

10.03.2024 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 4 ayda 9 otomobili çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 4 Ekim 2023-13 Şubat 2024 tarihleri arasında kentin farklı noktalarında yaşanan otomobil hırsızlıklarına ilişkin çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler A.D. (59) ve M.Z.Ö'yü (49) gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada şüphelilerin haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüphelilerin park halindeki bir otomobili çalma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde aracın yanına gelen şüphelilerin önce otomobili ve çevreyi kontrol ettikleri, sonrasında da çalıştırdıkları araçla olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 4 ayda 9 otomobili çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul'da Ramazanda 3 Bin 350 Davulcu Görev Yapacak
    11:27 İstanbul'da Ramazanda 3 Bin 350 Davulcu Görev Yapacak

    Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, İstanbul'da bu ramazanda yaklaşık 3 bin 350 davulcunun görev yapacağını açıkladı. Aykut, davulla sahura kaldırmanın Osmanlı'dan gelen bir geleneğin günümüzde de sürmesinin vatandaşları mutlu ettiğini belirtti. Muhtarlar, davulcuların giyeceği kıyafetten, söyleyeceği maniye kadar bütün hazırlık aşamasını titizlikle takip ediyor. Davulcuların yakalarında muhtarlıktan onaylı kartlarını taşıması gerektiği vurgulandı ve korsan davulculara dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

  • Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşu Ordu'da kutlandı
    11:27 Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşu Ordu'da kutlandı

    Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıldönümü, Ordu'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ordu Artvinliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen programda yöresel türküler seslendirildi, halk oyunları ve horon gösterileri sunuldu. Dernek başkanı, katılımcılara teşekkür ederek Artvin'in tanıtımı ve hemşehrilik bağlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

  • Tekirdağ'da Kaçak Sigara Operasyonunda Ele Geçirilen Malzemeler
    11:26 Tekirdağ'da Kaçak Sigara Operasyonunda Ele Geçirilen Malzemeler

    Tekirdağ'da yapılan kaçak sigara operasyonunda sigara sarma makineleri, hava kompresörü, makaronlar ve diğer malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

  • Rabih Abou Khalil, Alman ve Fransız edebiyatından bestelediği eserleriyle CRR'de sahne aldı
    11:25 Rabih Abou Khalil, Alman ve Fransız edebiyatından bestelediği eserleriyle CRR'de sahne aldı

    Lübnanlı besteci ve ud sanatçısı Rabih Abou Khalil'in Alman ve Fransız edebiyatından şiirleri besteleyerek oluşturduğu son projesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) müzikseverlerle buluştu. Amerikalı Jarrod Cagwin ve Polak Mateusz Smoczynski'den oluşan uluslararası grup, Arnavut caz sanatçısı ve vokalist Elina Duni eşliğinde sahne aldı. Konserde aşk, savaş gibi temaları işleyen Fransızca ve Almanca şiirler yorumlandı. Abou Khalil, Türkiye'de konser vermekten ve Türk seyircisiyle iletişim kurmaktan büyük keyif aldığını belirtti. Ayrıca Gazze'deki insanlık dramına ilişkin dünyanın bu konuda hemfikir olmayışına şaşırdığını ifade etti.

  • Aksaray'da Ramazan Ayında Hurma Tercihi
    11:20 Aksaray'da Ramazan Ayında Hurma Tercihi

    Aksaray'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofraların vazgeçilmezi olan hurma tezgahlardaki yerini alırken, 16 çeşit hurmanın arasında en çok Medine ve Ürdün hurması tercih ediliyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma, 50 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. İşletme sahipleri hurma satışlarının Ramazan ayı arifesinde başladığını ve vatandaşların hurmaya özellikle ilgi gösterdiğini belirtiyor.

  • Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu En Az 21 Kişi Hayatını Kaybetti
    11:18 Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu En Az 21 Kişi Hayatını Kaybetti

    Endonezya'nın Sumatra adasında meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu sel ve toprak kaymaları yaşandı. Bu olaylarda en az 21 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi hala kayıp. Bölgede elektrik kesintileri ve çamur nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

  • Foça'da düzenlenen TYF Yelken Ligi Techno 293 ve IQ Foil 2. ayak mücadeleleri sona erdi
    11:17 Foça'da düzenlenen TYF Yelken Ligi Techno 293 ve IQ Foil 2. ayak mücadeleleri sona erdi

    İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi Techno 293 ve IQ Foil 2. ayak mücadeleleri tamamlandı. Yeni Foça Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde IQ Foil kategorisinde Ali Kaan Karataş, Ada Tan ve Artun Şenol birinci oldu. Techno 293 sınıfı 17 yaş altı kategorisinde ise Yağmur Güzel, Defne Eğrilmez ve Kayhan Aslan ilk üç sırayı aldı.

  • Burdur'da komşusunun aracına tüfekle ateş açarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı
    11:17 Burdur'da komşusunun aracına tüfekle ateş açarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı

    N.D. (71), Konak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ne, 15 AAF 626 plakalı otomobiliyle geldiğinde her zaman park ettiği yerde komşusu Z.G'ye (43) ait 06 GMG 75 plakalı otomobili gördü. Aracının bagajından çıkardığı ruhsatsız av tüfeğiyle komşusunun otomobiline 7 el ateş eden N.D. otomobile zarar verdi. Sesi duyan bekçiler, olay yerine gelerek N.D'yi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.


10:44 Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan açıklama var Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama var
10:21 Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya’ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz
08:55 Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti
08:21 Biden: Netanyahu İsrail’e artık faydadan çok zarar veriyor Biden: Netanyahu İsrail'e artık faydadan çok zarar veriyor
08:17 Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir
11:13 Morgda büyük rezalet Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi Morgda büyük rezalet! Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi
10:10 İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı
10:01 Göçmen kaçakçılarına Kalkan 14 operasyonu: 25 gözaltı Göçmen kaçakçılarına Kalkan 14 operasyonu: 25 gözaltı
09:43 Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan’dan sonra açıklayacağım Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım
08:31 4 ilde Mahzen 8 operasyonu: Agit Akan çetesi çökertildi 4 ilde Mahzen 8 operasyonu: Agit Akan çetesi çökertildi
07:39 Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta yangın mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın; mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti
07:35 190 kilometre hızla direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti 190 kilometre hızla direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti
07:15 İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
00:41 Esli eşinin katlettiği Mervegül Bayer’in gelinliğini annesi yaktı Esli eşinin katlettiği Mervegül Bayer'in gelinliğini annesi yaktı
00:21 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının uzatılması enflasyonun gidişine bağlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının uzatılması enflasyonun gidişine bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 11:24:03. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 4 ayda 9 otomobili çalan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement