İstanbul\'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

Emin YEŞİL-Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası panikle bulunduğu binalardan dışarıya çıkanlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem kent genelinde büyük paniğe neden oldu. Depreme bulunduğu iş yerlerinde ve apartmanlardakiler panikle dışarıya çıktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.