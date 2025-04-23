İSTANBUL'da hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depreme metrobüs durağında yakalananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sarsılmanın şiddetiyle metrobüsün sallandığı, yolcuların bazılarının korkarak bindikleri metrobüsten indikleri görülürken bazı yolcuların ise ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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