İstanbul'da 6 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık: 9 Tutuklama

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İstanbul'da, bir kuyumcudan 5 milyon liralık altın ile bir iş yerinden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos'ta Pendik Doğu Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde bir kuyumcudan 5 milyon lira değerinde altın çalınması ile Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi'ndeki iş yerinden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası alınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda olayla ilgili olduğu tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

İkametlerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.