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(İSTANBUL) İstanbul'da akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İBB trafik haritasında 18.30 sıralarında yoğunluk yüzde 81'lere ulaştı. Yoğunlukta, Cevizlibağ'da bir iş merkezinin deposunda çıkan yangın da etkili oldu.

İstanbul, trafikte yoğun akşamlarından birini yaşıyor. İBB trafik haritasına göre hem Avrupa hem Anadolu yakasında yoğunluk 18.30 itibarıyle yüzde 81'lere ulaştı. İşyerlerinden evlerine ulaşmaya çalışan sürücüler hem TEM hem E-5 ve bağlantı yollarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Avrupa yakasındaki yangını, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Cevizlibağ'da bir iş merkezinin deposunda çıkan yangın da artırdı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi.