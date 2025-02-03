İstanbul\'da Arama Kurtarma Gönüllülerine Arma Teslimi

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İstanbul Valisi Davut Gül, "Vatandaşlar en kötü durumda ya AFAD'ın personelini ya da akredite olmuş sivil toplum kuruluşlardan arama kurtarma birliklerini görmek istiyor." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) akreditasyon çalışmalarını tamamlayan İstanbul'daki 2 bin 184 arama kurtarma gönüllüsü armalarını teslim aldı.

Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "AFAD Akreditasyon Sistemi Arma Teslim Töreni"nde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarına ilişkin video izletildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, "afet öncesi", "afet sırası" ve "afet sonrası" birimlerinin çoğunun salonda yer aldığını söyledi.

Ekiplerin Kahramanmaraş merkezli depremlerde çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu dile getiren Gül, "Biz de deprem bölgesindeydik. Gördüklerimiz ve tecrübe ettiklerimiz var. Özetle kamu görevlisi olarak afet durumunda her yere yetişme ihtimalimiz yok. Yüz binlerce kişiye ihtiyaç var. Burada gönüllülere ihtiyacımız var." dedi.

"Gönüllü ve akredite ekipler çok önemli"

Gönüllü olmanın çok kıymetli olduğunu aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Gönüllü, eğitimli, aynı zamanda akrediteyseniz AFAD'ın profesyonel personelinin yaptığını, üç aşağı beş yukarı her şeyi yapabilecek durumdasınız. Vatandaşlar en kötü durumda ya AFAD'ın personelini ya da akredite olmuş sivil toplum kuruluşlardan arama kurtarma birliklerini görmek istiyor. Çoğu zaman alanda karşılaştığımız şey şu: Gönüllü insanlar bir araya gelmiş, gerçekten yardım etmek istiyor ama o enkazı, orada kurtarılması gereken insanları gönül rahatlığıyla vatandaşlarımıza teslim edemiyoruz. Neden, akredite olmamış. İyi niyetinin ötesinde yeteneklerini bilmiyoruz."

Vali Gül, eğitimlere katılıp, tatbikatlar yaparak akredite olunması gerektiğinin altını çizdi.

Gönüllü çalışmaların çok kıymetli olduğuna değinen Gül, "Allah, bir daha memleketimizi o ölçekte bir kaza bela yaşatmasın. Ama olur da başınıza bir iş gelirse yaşadıklarımız ve tecrübelerimizle aynı hataları yapmadan, aynı sıkıntıları yaşamadan daha iyisini yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Hızlı şekilde adım atarak risklerimizi azaltmamız lazım"

AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle törenin 2 yıl ertelendiğini söyledi.

Özener, "Asrın felaketi" olarak ifade edilen depremlerin toplam 1 milyon 900 arama kurtarmacıya ihtiyaçları olduğunu kendilerine gösterdiğini ifade ederek, "Böyle bir sayı dünya üzerinde yoktur. Profesyonel arama kurtarma sayımızı, akredite ekiplerimizin sayısını, AFAD gönüllülerimizi ne kadar artırırsak olası bir afetten sonra o kadar hızlı ve o kadar geniş müdahale edebiliriz. Arama kurtarmacılara daha az yük getirmek için risk azaltma faaliyetlerinde olabildiğince hızlı şekilde adım atarak risklerimizi azaltmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan ile akredite olan arama kurtarmacılar katıldı.

Törende, arama kurtarma ekiplerine armaları takdim edilip, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Ekipler, belirli sınavlardan geçiyor

Resmi Gazetede yayımlanarak, 29 Temmuz 2020'de yürürlüğe giren "Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında oluşturulan Akreditasyon Sistemi, kamu kurumları, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü bireylerin afetlere müdahale süreçlerinde standartlara uygun şekilde görev almasını sağlamak amacıyla oluşturuldu.

Akredite ekipler, AFAD koordinasyonunda faaliyet gösterebilmek için gerekli eğitimleri tamamlayarak, belirli sınavlardan geçip ve sürekli denetim altında tutuluyor.

Türkiye genelinde akredite toplam 323 ekip 9 bin 927 üye bulunuyor.

İstanbul'da ise 96 ekipte 2 bin 915 üye görev alıyor.