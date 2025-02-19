İstanbul'da 'Ballet For Life' Gösterimi

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Türkiye'de ilk kez sahnelenecek "Ballet For Life" gösterisi, gelecek ay İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Maurice Bejar'ın koreografisi ile Queen ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın müziklerinin bir araya geldiği gösteri, dünyaca ünlü bale topluluğu Bejart Ballet Lausanne tarafından uzun yıllardır birçok ülkede sahneleniyor.

Topluluk, yoğun ilgi üzerine İstanbul programına üçüncü bir performans ekledi.

Program kapsamında gösteri, 7 Mart saat 20.30'da, 8 Mart'ta ise iki seans olarak saat 14.30 ve 20.30'da Volkswagen Arena'da seyircilerin beğenisine sunulacak.

Koreograf Maurice Bejart tarafından 1987'de kurulan Bejart Ballet Lausanne topluluğunun gösterisi "Ballet For Life", ilk kez Ocak 1997'de Paris'teki Theatre de Chaillot'da Madame Chirac, Elton John ve Queen'in hayatta kalan üç üyesi John Deacon, Brian May ve Roger Taylor'ın katılımıyla sahnelendi.

Gösteri 30 yılda onlarca ülkede 400'den fazla performansla seyircinin karşısına çıktı.

"Ballet For Life" için ilk performansın biletleri 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde tükenirken, talep üzerine eklenen ikinci performansın biletleri de tamamen satıldı. ???????

Gösterinin son seansının biletlerine "Biletinial" üzerinden ulaşılabilir.