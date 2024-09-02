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İstanbul'da Barış İçin Müzik Şöleni

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İstanbul'da Maçka Demokrasi Parkı'nda düzenlenen 'Biz Şişli' etkinlikleri kapsamında Kardeş Türküler, Katerina Papadopoulou, Kyriaksos Tapakis ve Lena konseri gerçekleştirildi. Şişli Belediyesi'nin kültürel çeşitliliği vurgulama amacıyla düzenlediği etkinlikler, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde başladı.

02.09.2024 12:16  Güncelleme: 13:08
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(İSTANBUL) - İstanbul'da Maçka Demokrasi Parkı'nda ezgiler "barış" için yükseldi. Şişli Belediyesi'nin kentteki kültürel çeşitliliğin birleştirici gücünü vurgulamak amacıyla "Geçmişin izinde. Geleceğin düşüyle" temasıyla hayata geçirdiği 'Biz Şişli' etkinlik dizisi, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Kardeş Türküler, Katerina Papadopoulou, Kyriaksos Tapakis ve Lena konseriyle başladı.

Şişli Belediyesi çok dilli, çok kültürlü ve çok dinli yapısıyla, kültürel çeşitliliğin birleştirici gücünü vurgulamak amacıyla "Biz Şişli" etkinlik dizisini 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde başlattı. Şişli'nin tarihi dokusunu, çok kültürlü mirasını ve birlikte yaşama deneyimini tüm şehre, ülkeye ve dünyaya tanıtmayı hedefleyen Biz Şişli'nin ilk etkinliğinde Maçka Demokrasi Parkı'nda; Kardeş Türküler'in yanı sıra Yunan sanatçılar Katerina Papadopoulou, Kyriaksos Tapakis ile Suriye asıllı Ermeni şarkıcı Lena Chamamyan sahne aldı.

Konserden önce konuşma yapan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Biz Şişli" etkinlikler serisinin kültür ve sanatın birleştirici gücü olarak ortaya çıktığına vurgu yaptı. Şahan, "Bizi ötekileştirmeye çalışan, her şeye inat 'ben'likten 'biz'liğe gitmek zorundayız. Bunu Şişli'den konuşacağız. Kültür sanatın birleştirici gücüyle konuşacağız" dedi. Şahan, şunları söyledi:

Şahan: "'Biz Şişli' hepimiziz"

"Sizlere soracaklar 'Biz Şişli nedir' diye. Biz Şişli Kurtuluş demek, Tatavla demek. Biz Şişli Kuştepe, Mecidiyeköy, Şişli'deki cemevi, cami, kilise. Biz Şişli burada birlikte, kardeşçe yaşayan Türk'ü Kürt'ü, Alevi'si ve Sünni'si, Ermeni'si, Biz Şişli hepimiziz… Biz Şişli, kurtuluş mücadelesini buradan başlatan Ulu Önder Atatürk'ün Atatürk Evi. Biz Şişli, katliama inat Filistin'de barış diyen bizler. Ötekileştirmeye, kutuplaştırmaya inat savunacağımız ve kültür sanatın birleştirici gücüyle savunacağımız, anlatacağımız; 2025'in Haziran ayına kadar konserlerle, sergilerle anlatacağımız bir etkinlik dizisiyle başlıyoruz. Her şeye inat 'biz' olana sahip çıkmalıyız. Bunu bu topraklar hak ediyor."

Barış ezgileri Maçka'dan yükseldi, Şahan da halaya katıldı

Konserin açılışını 'Kalk Gidelim' şarkısıyla yapan Kardeş Türküler, Türkçe, Kürtçe ve Arapça söylediği türkülerle binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Programda Katerina Papadopoulou ile Kyriakos Tapakis ve Lena Chamamyan da şarkılarını barış için söyledi.

Konserin son bölümünde Kardeş Türküler'in davetiyle başta Şişli Belediye Başkanı Şahan olmak üzere tüm Belediye Meclis üyeleri ve davetlilerle birlikte 'barış' için halay çekti. Aynı anda konser alanında yüzlerce kişi de barış ve kardeşlik için halay çekti.

"Biz Şişli' hakkında

"Biz Şişli" kapsamında müzik, sinema, tiyatro, mimari, gastronomi gibi alanlarda gerçekleştirilecek etkinlikler her ay farklı bir tema başlığı altında düzenlenecek. Aynı zamanda Şişli'de yaşayan sanatçı ve zanaatçılar, çalışmalarını bu etkinlikler çerçevesinde sergileme olanağı da bulacak. Biz Şişli etkinlik dizisi Şişli'nin okullarından parklarına, dini mekanlarından sokaklarına uzanan geniş bir alanda, her bir noktayı bir karşılaşma mekanı haline getirmeyi amaçlıyor.

Program çerçevesinde kapalı mekanlarda ve açık alanlarda konserler, film gösterimleri, tiyatro ve dans gösterileri, geziler, kültür turları, paneller, söyleşiler, performanslar, gastronomi etkinlikleri, sergiler, atölyeler ve karnavallar düzenlenecek. Geleneksel ve modern unsurların harmanlandığı bu etkinlikler, Şişli'nin çok kültürlü yapısını ve birlikte yaşama politikasını sanatın imkanlarıyla tüm yurttaşlara duyuracak.

Etkinlik takvimi

Açılışı Kardeş Türküler'in konseriyle gerçekleşen "Biz Şişli"nin 2025'in Haziran ayına kadar sürecek olan etkinlik temaları şu şekilde: Ekim ayı – Köprüler Kurmak

Kasım – Zamanın İzinde

Aralık – İnançlar, Ritüeller

Ocak – Tanıklık

Şubat – Ses, Söz, Dil

Mart – Açık diyalog

Nisan – Kapılar Arası Bağlar Mayıs- Dayanışma ile Geleceğe

Kaynak: ANKA

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