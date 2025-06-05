İstanbul'da Bayram Denetimi

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi kentte helikopterle havadan denetim yaptı.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Gül, bayramın kentte huzur ve güven içerisinde geçmesi için alınan tedbirleri helikopterle havadan inceledi.

Vali Gül, bayram trafiği ile orman yangını tedbirlerini denetledi.