İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul\'da bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
04.06.2025 19:06
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İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Mesai saatinin sona ermesinin ardından bayram tatili başlarken, tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulaması'na göre, kentte saat 18.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası'nda, TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey gişeleri girişinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir Bağlantı Yolu ve Esenyurt gişelerde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 yan yolda Avcılar'dan Beylikdüzü istikametine de trafik yavaş seyrederken, Yenibosna'dan Haliç istikametindeki yoğunluk da dikkati çekiyor.

Halıcıoğlu, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Hasdal, Seyrantepe, Okmeydanı-Hasdal TEM bağlantı yolu, Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılım yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Karaköy- Beşiktaş Meydanı sahil yolunda da yoğunluk, sürücülerin yavaş ilerlemesine neden oluyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinde trafik Çamlıca ve Ataşehir ayrımlarından başlıyor.

TEM Otoyolu'nun ise Ataşehir, Sancaktepe ve Ümraniye noktalarında her iki yönde yoğunluk sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda da bazı noktalarda artan trafik Kurnaköy gişelerinde yoğunlaşıyor.

Şile Otoyolu'nda Üsküdar'dan Ümraniye'ye kadar trafik ağır ilerliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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