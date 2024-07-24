İstanbul'da Çalıntı Araç Parçaları Operasyonu: 3 Bin 234 Motor ve Şanzıman Beyni Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Çalıntı Araç Parçaları Operasyonu: 3 Bin 234 Motor ve Şanzıman Beyni Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışında çalınan ve parçalara ayrılan araçların motor ve şanzıman beyinlerini yasa dışı yollarla İstanbul'a getiren şüpheliyi yakaladı. Büyükçekmece'deki bir iş yerinde yapılan operasyonda, piyasa değeri 50 milyon lira olan 3 bin 234 motor ve şanzıman beyni ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen parçalar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

24.07.2024 11:43
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Yurt dışında çalınan ve parçalara ayrılan araçların motor ve şanzıman beyinlerini yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdiği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan araç parçalarının Büyükçekmece'de bir iş yerinde tutulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, yurt dışında çalınan lüks araçların parçalandıktan sonra motor ve şanzıman beyinlerinin yasa dışı yollarla getirilerek iş yerine bırakıldığını tespit etti.

İş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 50 milyon lira olan 3 bin 234 motor ve şanzıman beyni ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli işlemlerinin yapılması amacıyla emniyete götürüldü.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen parçalar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Çalıntı Araç Parçaları Operasyonu: 3 Bin 234 Motor ve Şanzıman Beyni Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Çalıntı Araç Parçaları Operasyonu: 3 Bin 234 Motor ve Şanzıman Beyni Ele Geçirildi - Son Dakika
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