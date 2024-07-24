İstanbul'da Çalıntı Araç Parçaları Operasyonu: 3 Bin 234 Motor ve Şanzıman Beyni Ele Geçirildi

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Yurt dışında çalınan ve parçalara ayrılan araçların motor ve şanzıman beyinlerini yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdiği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan araç parçalarının Büyükçekmece'de bir iş yerinde tutulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, yurt dışında çalınan lüks araçların parçalandıktan sonra motor ve şanzıman beyinlerinin yasa dışı yollarla getirilerek iş yerine bırakıldığını tespit etti.

İş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 50 milyon lira olan 3 bin 234 motor ve şanzıman beyni ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli işlemlerinin yapılması amacıyla emniyete götürüldü.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen parçalar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.