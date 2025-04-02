İstanbul'da Çilek Yüklü Tır yandı

İstanbul Beykoz'da yanan çilek yüklü tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki 34 CHU 506 plakalı, yaklaşık 6 ton çilek yüklü olduğu öğrenilen tırın balataları yanmaya başladı.
Şoförün durumu fark etmesi üzerine sağ şeride çektiği tır, bir süre sonra tamamen yanmaya başladı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında tır küle dönerken, otoyolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
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