İstanbul'da Çin-Türkiye Turizm Semineri

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İSTANBUL, 27 Şubat (Xinhua) -- İstanbul, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaleti ile Türkiye arasındaki kültür ve turizm bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen bir seminere ev sahipliği yaptı. Salı günü düzenlenen seminerde her iki taraftan seyahat acenteleri, işbirliğini ve turizm amaçlı karşılıklı ziyaretleri artırmak üzere ortaklıklar kurarak önemli anlaşmalara imza attı.

Etkinlikte Shaanxi'nin " İpek Yolu'nun başlangıç noktası" olarak tarihi rolü ile "Terracotta Savaşçıları'nın evi" statüsü vurgulanarak eyaletin kültürel ve tarihi öneminin altı çizildi.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong seminerin açılışında yaptığı konuşmada Çin ve Türkiye'nin Doğu ve Batı arasında tarihi bir köprü olan antik İpek Yolu boyunca çok önemli rol oynadıklarını vurguladı.

Seminerde folklor gösterileri, turizm tanıtımları ve benzer faaliyetlerle Shaanxi'nin tanıtılacağını belirten Wei, "Bu etkinliğin turist ziyaretlerini artırmasını, kaynak paylaşımını teşvik etmesini ve dostane ilişkiler ile somut işbirliğini daha da güçlendirmesini bekliyoruz" dedi.

Seminer katılımcılarından Türk-Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, gelişen ikili ilişkilere vurgu yaptı. İki ülke arasındaki direkt uçuşlarda yaşanan artışa dikkat çeken Karslı, bunun turist trafiğini yoğunlaştırmada kilit öneme sahip bir itici güç olduğunu belirtti.