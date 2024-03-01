İstanbul'da Çocuklara Gerçeğe Aykırı Cinsel İstismar Raporu İddiasıyla Tutuklanan Psikiyatrist ve 5 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Çocuklara Gerçeğe Aykırı Cinsel İstismar Raporu İddiasıyla Tutuklanan Psikiyatrist ve 5 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

İstanbul\'da Çocuklara Gerçeğe Aykırı Cinsel İstismar Raporu İddiasıyla Tutuklanan Psikiyatrist ve 5 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

İstanbul'da çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların katıldığı duruşmada, mağdur olduğunu iddia eden 3 kişi de ifade verdi. Mahkeme heyeti, yayın yasağı kararının devam ettiğini bildirerek, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı Mayıs ayına erteledi. İddianamede, Zoroğlu ve diğer sanıklar hakkında çeşitli suçlardan toplamda 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

01.03.2024 22:27  Güncelleme: 22:31
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İstanbul'da, çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Süleyman Salih Zoroğlu ile klinikte psikolog olan sanık Ahmet Aktaş, tutuksuz sanıklar Zoroğlu'nun eşi ve klinik idaresini takip eden sanık Özgül Zoroğlu, doktor sanık Hüsnü Ağca, klinik sekreteri sanık İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül katıldı.

Duruşmada bir kısım müşteki ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Ayrıca duruşmaya mağdur olduğunu iddia eden 3 kişi daha katılarak ifade verdi.

Mahkeme heyeti, davaya ilişkin yayın yasağı kararının devam ettiğini bildirdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

İddianameden

Davanın iddianamesinde, çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı öne sürülen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapis isteniyor.

İddianamede ayrıca, Zoroğlu'nun eşi ve klinik idaresini takip eden sanık Özgül Zoroğlu, klinikte psikolog olan sanık Ahmet Aktaş, klinikte bir süre çalışan doktor sanık Hüsnü Ağca, klinik sekreteri sanık İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül'ün de benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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