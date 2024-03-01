İstanbul'da, çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Süleyman Salih Zoroğlu ile klinikte psikolog olan sanık Ahmet Aktaş, tutuksuz sanıklar Zoroğlu'nun eşi ve klinik idaresini takip eden sanık Özgül Zoroğlu, doktor sanık Hüsnü Ağca, klinik sekreteri sanık İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül katıldı.
Duruşmada bir kısım müşteki ve taraf avukatları da hazır bulundu.
Ayrıca duruşmaya mağdur olduğunu iddia eden 3 kişi daha katılarak ifade verdi.
Mahkeme heyeti, davaya ilişkin yayın yasağı kararının devam ettiğini bildirdi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Mayıs ayına erteledi.
İddianameden
Davanın iddianamesinde, çocuklara gerçeğe aykırı şekilde cinsel istismar raporu çıkardığı öne sürülen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplam 96 yıldan 972 yıla kadar hapis isteniyor.
İddianamede ayrıca, Zoroğlu'nun eşi ve klinik idaresini takip eden sanık Özgül Zoroğlu, klinikte psikolog olan sanık Ahmet Aktaş, klinikte bir süre çalışan doktor sanık Hüsnü Ağca, klinik sekreteri sanık İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül'ün de benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılması talep ediliyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Çocuklara Gerçeğe Aykırı Cinsel İstismar Raporu İddiasıyla Tutuklanan Psikiyatrist ve 5 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
Cezayir Ulu Camii, dünyanın en büyük üçüncü camisi olarak kabul ediliyor. Bugün on binlerce kişi camide cuma namazını kıldı. Cami, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesini ve gerçek İslam dinine bağlılığını simgeliyor. Ayrıca, Afrika'nın en büyük mescidi ve dünyanın en uzun minaresine sahip olan cami, çeşitli müze ve araştırma merkezlerine de ev sahipliği yapıyor.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediğini ve bu hedefin peşinden gideceklerini söyledi. Uğurlu, maçın kısır geçtiğini ve rakibin deplasmanda oynadığı için geriye çekilmesinin normal olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Konya'da düzenlenen bir etkinlikte mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'a ilgisi olmayan, yarı zamanlı belediyecilik yapan bir başkan olduğunu söyledi. Kurum, İmamoğlu'nun CHP'nin eş başkanı olup olmayacağını veya yol yürüdüğü eş başkanın arkadan hançerleyip hançerlemeyeceğini bilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Kurum İBB'nin kaynaklarının israf edildiğini ve bu konuda hesap soracaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?