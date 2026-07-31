İstanbul'da Denize Girme Yasağı

İstanbul'un Beykoz ve Arnavutköy ilçelerinde, dalga yüksekliği nedeniyle yarın ve 2 Ağustos'ta denize girilmesi yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga yüksekliği nedeniyle, İl İdaresi Kanunu gereğince cumartesi ve pazar günleri denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Arnavutköy Kaymakamlığı ise yaptığı açıklamada, ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyunun yüksek olması sebebiyle yarın ve 2 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığını belirtti.