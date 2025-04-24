İstanbul'da Deprem Panic Tablosu

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme Gaziosmanpaşa'da bir iş yerinin yemekhanesinde yakalanan çalışanların yaşadığı panik anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İş yerinde öğle yemeği molasında bulunan işçiler, sarsıntının başlamasıyla birlikte paniğe kapılarak dışarı çıkmaya çalıştı.

İşçilerden biri baygınlık geçirirken, diğer işçiler koşarak yemekhaneyi terk etti.

İşçilerin yaşadığı panik anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, bir kişinin bayılması, işçilerin koşması yer alıyor. Aynı masada oturan başka bir işçinin ise sarsıntıya rağmen yerinden kalkmadan yemeğine devam ettiği görülüyor.